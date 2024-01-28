"Хочется, чтобы судьба чемпионства решилась в последнем туре. Наверное, в этом сезоне интрига позволяет на это рассчитывать. Всё-таки позиции "Зенита" слегка пошатнулись, но они до сих пор главные претенденты на титул. "Краснодар"? Тоже в гонке, но нет уверенности, что они осилят этот путь", - сказал Билялетдинов.
По итогам первой части сезона "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича завершили календарный год с 38-ю очками после 18-ти туров. Главным преследователем "Краснодара" является "Зенит". Чемпион 5-ти последних лет финишировал вторым с отставанием в 2 очка.
В весенней части РПЛ будет сыграно 12 туров. В первом после возобновления сезона туре "Краснодар" примет на своем поле казанский "Рубмн". "Зенит" дома сыграет с московским "Спартаком".
Источник: "РБ Спорт"
Динияр Билялетдинов - о чемпионской гонке: не уверен, что "Краснодар" осилит этот путь
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов усомнился в шансах "Краснодара" сохранить первое место в таблице по итогам весенней части сезона.
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