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«Лацио» может предложить 8 миллионов евро «Крыльям Советов» за Гарре

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Итальянский «Лацио» заинтересован в приобретении флангового игрока российских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Римский «Лацио» рассматривает возможность приобретения футболиста «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре. По информации источника, итальянский клуб пристально следит за игроком и готов предложить самарцам порядка 8 миллионов евро за переход аргентинского вингера.

Напомним, Бенхамин стал игроком «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В прошлом сезоне в составе «Крыльев Советов» аргентинец провел 18 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 голевыми передачами.

В нынешнем сезоне Гарре поучаствовал в 20 встречах, 8 раз поразил ворота соперников и 3 раза успешно ассистировал партнерам.

Источник: "Чемпионат".

Российские трансферы Лацио Крылья Советов Гарре
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