Римский «Лацио» рассматривает возможность приобретения футболиста «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре. По информации источника, итальянский клуб пристально следит за игроком и готов предложить самарцам порядка 8 миллионов евро за переход аргентинского вингера.
Напомним, Бенхамин стал игроком «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В прошлом сезоне в составе «Крыльев Советов» аргентинец провел 18 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 голевыми передачами.
В нынешнем сезоне Гарре поучаствовал в 20 встречах, 8 раз поразил ворота соперников и 3 раза успешно ассистировал партнерам.
Источник: "Чемпионат".
«Лацио» может предложить 8 миллионов евро «Крыльям Советов» за Гарре
Итальянский «Лацио» заинтересован в приобретении флангового игрока российских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.
Фото: ФК "Крылья Советов"