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Экс-игрок "Динамо" Терехин – о трансфере Угальде: это должен быть хороший игрок

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Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением относительно трансфера Манфреда Угальде в столичный «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"
По словам экс-игрока «Динамо» Олега Терехина, раз «Спартак» решил приобрести Угальде, то он пригодится команде, возможно, он станет звездой в составе «красно-белых». Терехин считает, что выводы о профессиональных навыках коста-риканского спортсмена можно будет делать по возобновлению Российской Премьер-Лиги.

«Дорогостоящее приобретение? В «Спартаке» других не бывает. Если клуб заплатил такие деньги, то, конечно, это должен быть хороший игрок», - передает слова Терехина «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что за Угальде «красно-белые» заплатили 13 миллионов евро.

Российские трансферы Спартак Твенте Угальде Терехин
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