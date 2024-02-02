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Шалимов: сейчас Абаскалю некому в клубе задать профессиональные вопросы, чтобы понимать, что происходит

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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о руководстве московского "Спартака".
Фото: ФК "Краснодар"
"Аудит — громкое слово, но руководству нужно понимать, что происходит в коллективе, и если есть проблемы, то в чем они? Для этого нужна фигура. Амарал — парень молодой, он больше по селекции. Сейчас Абаскалю некому в клубе задать профессиональные вопросы. А они нужны для того, чтобы понимать, что происходит, и привести все в порядок", - цитирует Шалимова "Чемпионат".

Томаш Амарал стал спортивным директором московского "Спартака" в декабре 2023 года, ранее португалец работал в "Бенфике" главным скаутом. Гильермо Абаскаль возглавил клуб летом 2022 года, под его руководством команда стала бронзовым призером в сезоне-2022/2023. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Команда испанского специалиста уступила "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы "Спартак" сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Шалимов Спартак Абаскаль
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