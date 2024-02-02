"Я так понимаю, в "Спартаке" не собираются сохранять Джикию во что бы то ни стало. Но у него ещё полгода действует контракт. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Георгий остаётся одним из опытнейших футболистов москвичей и их капитаном на протяжении многих лет. Думаю, если он не получит действительно выгодных предложений, то останется в команде. Всё зависит от мотивации и желания защитника", - заявил Бушманов.
Георгий Джикия выступает в составе московского "Спартака" с января 2017-го года. Контракт 30-летнего защитника с "красно-белыми" подходит к концу летом текущего года. Согласно данным СМИ, руководство московской команды рассматривает вариант с предложением Джикии нового соглашения. Кроме того, ранее сообщалось об интересе к защитнику сборной России со стороны "Локомотива" и "Краснодара".
В текущем сезоне на счету Джикии 6 матчей в РПЛ в составе "Спартака". Еще в 3-х играх футболист принял участие в рамках кубка России.
Источник: "RT"
Бушманов: я так понимаю, в "Спартаке" не собираются сохранять Джикию во что бы то ни стало
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов поделился размышлениями о будущем защитника Георгия Джикии в составе "красно-белых".
Фото: "Чемпионат"