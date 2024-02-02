Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
ТоттенхэмНе начат
Брайтон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Бёрнли
18:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:00
Лутон ТаунНе начат
Шеффилд Юнайтед
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
16:00
АльмерияНе начат
Гранада
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
17:00
МонцаНе начат
Эмполи
17:00
ДженоаНе начат
Фрозиноне
20:00
МиланНе начат
Болонья
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
Боруссия МНе начат
Дармштадт
17:30
БайерНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
Кёльн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
19:00
МонпельеНе начат
Нант
23:00
ЛансНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
12:00
АкронНе начат
Динамо
13:00
БотевНе начат
Ахмат
13:00
Нефтчи ФерганаНе начат
Рубин
14:00
ВолгарьНе начат
Нижний Новгород
16:00
Аль-ФейхаНе начат
Рубин
16:00
ЧелябинскНе начат
Оренбург
17:00
Спартак ВарнаНе начат
Краснодар
17:00
РодинаНе начат

Бушманов: я так понимаю, в "Спартаке" не собираются сохранять Джикию во что бы то ни стало

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов поделился размышлениями о будущем защитника Георгия Джикии в составе "красно-белых".
Фото: "Чемпионат"
"Я так понимаю, в "Спартаке" не собираются сохранять Джикию во что бы то ни стало. Но у него ещё полгода действует контракт. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Георгий остаётся одним из опытнейших футболистов москвичей и их капитаном на протяжении многих лет. Думаю, если он не получит действительно выгодных предложений, то останется в команде. Всё зависит от мотивации и желания защитника", - заявил Бушманов.

Георгий Джикия выступает в составе московского "Спартака" с января 2017-го года. Контракт 30-летнего защитника с "красно-белыми" подходит к концу летом текущего года. Согласно данным СМИ, руководство московской команды рассматривает вариант с предложением Джикии нового соглашения. Кроме того, ранее сообщалось об интересе к защитнику сборной России со стороны "Локомотива" и "Краснодара".

В текущем сезоне на счету Джикии 6 матчей в РПЛ в составе "Спартака". Еще в 3-х играх футболист принял участие в рамках кубка России.

Источник: "RT"

Бушманов Спартак Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится