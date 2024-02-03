"Восстановление Игоря идет своим чередом. Дивеев действительно должен был вернуться в начале февраля в общую группу игроков ЦСКА. Но пока не знаю, вернулся или нет. Информация пока не поступала", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, 24-летний центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не принимал участия в нынешнем сезоне. Игрок продолжает восстановление после травмы лодыжки, полученной в июле 2023 года в матче за Суперкубок России против "Зенита" (0:0, 4:5 - по пенальти).
В сезоне 2022/2023 футболист провел за "армейцев" 27 матчей, в которых забил два мяча и отметился одной голевой передачей. Минувшим летом Дивеев продлил контракт с ЦСКА до 2028 года.
Агент: восстановление Дивеева идет своим чередом
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.
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