По информации источника, полузащитники "Локомотива" Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский близки к переходу в "Торпедо". Речь идет о полноценном трансфере игроков.
В текущем сезоне Даниил Куликов принял участие в 7-ми матчах "Локомотива", полузащитник провел на поле 297 минут. Рыночная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро. Дмитрий Рыбчинский провел 13 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков.
Источник: Sport24
Sport24: Рыбчинский и Куликов близки к переходу из "Локомотива" в "Торпедо"
Полузащитники "Локомотива" Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский близки к переходу в "Торпедо".
Фото: ФК "Локомотив"