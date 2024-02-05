"Однозначно "Зенит" лучше "Краснодара" проводит трансферную кампанию. Петербуржцы взяли хороших футболистов. Всё увидим в чемпионате. У каждой команды свой взгляд на трансферы. "Краснодар" точечно усиливается. Им нужен был футболист в опорную зону, они его как раз взяли. Время ещё есть", - заявил Семшов.
В первые месяцы 2024-го года состав "Зенита" пополнили защитник Нино из "Флуминенсе", вингеры Артур ("Палмейрас") и Педро ("Коринтианс"), а также полузащитник Ильзат Ахметов, который перешел в "Зенит" напрямую из "Краснодара".
Единственным новобранцем "Краснодара" в зимнее трансферное окно остается колумбийский опорник Кевин Кастаньо. За его трансфер "быки" заплатили мексиканскому "Крус Асуль" 7.2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов: "Зенит" однозначно лучше "Краснодара" проводит трансферную кампанию
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов сравнил работу лидеров чемпионата России "Краснодара" и "Зенита" во время зимнего трансферного окна.
Фото: официальный сайт "Зенита"