– Все очень просто: Джикия не выдержал конкуренции, он проиграл место в составе Бабичу. О чем тут можно говорить? Абаскаль, что, сам себе враг? Он исходит из того, что видит. Обижаться здесь можно только на себя.
Отметим, что будущее 30-летнего Джикии в московском “Спартаке” остается под вопросом. Георгий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до лета 2024 года. Однако Вадим Шпинев, агент защитника столичного клуба, заявил о том, что Джикия не останется в “Спартаке”, если работу в команде продолжит главный тренер Гильермо Абаскаль.
Источник: “РБ Спорт”
Силкин – о Джикии в “Спартаке”: он не выдержал конкуренции, обижаться можно только на себя
Популярный российский специалист Сергей Силкин поделился мыслями о ситуации капитана московского “Спартака” Георгия Джикии в стане красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"