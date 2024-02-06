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Силкин – о Джикии в “Спартаке”: он не выдержал конкуренции, обижаться можно только на себя

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Популярный российский специалист Сергей Силкин поделился мыслями о ситуации капитана московского “Спартака” Георгия Джикии в стане красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
– Все очень просто: Джикия не выдержал конкуренции, он проиграл место в составе Бабичу. О чем тут можно говорить? Абаскаль, что, сам себе враг? Он исходит из того, что видит. Обижаться здесь можно только на себя.

Отметим, что будущее 30-летнего Джикии в московском “Спартаке” остается под вопросом. Георгий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до лета 2024 года. Однако Вадим Шпинев, агент защитника столичного клуба, заявил о том, что Джикия не останется в “Спартаке”, если работу в команде продолжит главный тренер Гильермо Абаскаль.

Источник: “РБ Спорт”

Силкин Джикия Спартак Абаскаль
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