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Глава футбольного департамента “Бешикташа” – о трансфере Зайнутдинова: мы сделали правильный выбор

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Руководитель футбольного департамента “Бешикташа” Самет Айбаба оценил трансфер полузащитника Бактиера Зайнутдинова из ЦСКА.
Фото: Федерация футбола Турции
— Мы сделали правильный выбор, подписав Зайнутдинова. Он очень хороший игрок, который нам нравится, — приводит слова Айбаба “Матч ТВ”.

Напомним, прошлым летом Бактиер Зайнутдинов перешел в турецкий “Бешикташ” из московского ЦСКА. По данным интернет-портала Transfermarkt, стамбульская команда заплатила армейцам за трансфер полузащитника сборной Казахстана 4,5 млн евро.

Бешикташ Зайнутдинов ЦСКА Российские трансферы
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