— Мы сделали правильный выбор, подписав Зайнутдинова. Он очень хороший игрок, который нам нравится, — приводит слова Айбаба “Матч ТВ”.
Напомним, прошлым летом Бактиер Зайнутдинов перешел в турецкий “Бешикташ” из московского ЦСКА. По данным интернет-портала Transfermarkt, стамбульская команда заплатила армейцам за трансфер полузащитника сборной Казахстана 4,5 млн евро.
Глава футбольного департамента “Бешикташа” – о трансфере Зайнутдинова: мы сделали правильный выбор
Руководитель футбольного департамента “Бешикташа” Самет Айбаба оценил трансфер полузащитника Бактиера Зайнутдинова из ЦСКА.
Фото: Федерация футбола Турции