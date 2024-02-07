"Джикия не будет продлевать контракт. Он будет достойно вести себя в коллективе, не будет ничего мутить. Будет ждать лета", - цитирует Шалимова "Матч ТВ".
Напомним, что Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил, что его клиент не будет продлевать контракт с клубом, если главным тренером команды останется Гильермо Абаскаль. В текущем сезоне центральный защитник провел за "красно-белых" девять матчей и не отметился голевыми действиями.
Игорь Шалимов: Джикия не будет продлевать контракт
Российский тренер Игорь Шалимов считает, что Георгий Джикия не продлит контракт со "Спартаком".
Фото: ФК "Краснодар"