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Генеральный директор "Пари НН" Мелик-Гусейнов: возможно, трансферы еще будут

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией о работе клуба на трансферном рынке.
Фото: mk.ru
Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о продолжающейся работе на трансферном рынке. По словам руководителя, ведется активная работа по привлечению новых футболистов в состав команды.

Мелик-Гусейнов добавил, что если клубу не удастся договориться с агентами или спортсменами в течение нынешнего трансферного окна, то они продолжат переговоры летом нынешнего года.

«Возможно, трансферы ещё будут. Мы находимся в стадии переговоров с потенциальными новыми игроками и их агентами. Не могу пока говорить, с кем и откуда, но процесс идёт», - передает слова Давида Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

Российские трансферы Нижний Новгород Мелик-Гусейнов
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