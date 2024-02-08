Генеральный директор "Пари НН" Мелик-Гусейнов: возможно, трансферы еще будут

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией о работе клуба на трансферном рынке.

Фото: mk.ru

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о продолжающейся работе на трансферном рынке. По словам руководителя, ведется активная работа по привлечению новых футболистов в состав команды.



Мелик-Гусейнов добавил, что если клубу не удастся договориться с агентами или спортсменами в течение нынешнего трансферного окна, то они продолжат переговоры летом нынешнего года.



«Возможно, трансферы ещё будут. Мы находимся в стадии переговоров с потенциальными новыми игроками и их агентами. Не могу пока говорить, с кем и откуда, но процесс идёт», - передает слова Давида Мелик-Гусейнова «Чемпионат».