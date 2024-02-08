"Джикия — опытный футболист, хороший. Я думаю, что он пригодился бы "Ростову", - заявил Глебов.
Ранее руководство "Ростова" подтвердило желание подписать защитника "Спартака" Георгия Джикию, контракт которого с "красно-белыми" истекает в конце текущего сезона. По словам агента Джикии Вадима Шпинева, интерес к его клиенту зимой, помимо "Ростова", проявлял "Локомотив", а также клубы из Турции и Саудовской Аравии.
Приоритетом Джикии, однако, как заявляет агент, остается продление контракта со "Спартаком".
Источник: "РБ Спорт"
Глебов: думаю, Джикия пригодился бы "Ростову"
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал слухи о возможном трансфере защитника Сборной России Георгия Джикии из "Спартака" в "Ростов".
Фото: News.ru