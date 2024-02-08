"Думаю, тренерский штаб дал ему слишком мало свободы. Не надо привязывать его к конкретной позиции. Считаю, что он мог проявить себя ярче. Но в целом для первого турнира выступил достойно. За короткий срок в ЦСКА он стал одним из лидеров. Думаю, уже летом он может пойти на повышение. Россия для него трамплин, чтобы уехать в другую лигу. В ближайшем будущем он станет и лидером сборной", - сказал Ирисметов.
Аббосбек Файзуллаев вместе со сборной Узбекистана дошли до полуфинала Кубка Азии, где уступили сборной-хозяйке турнира - Катару в серии пенальти. Сам Файзуллаев принял участие в 5-ти матчах на турнире и забил в них 2 мяча: на групповом этапе - в ворота сборной Индии и в 1/8 финала - Таиланду.
За ЦСКА Файзуллаев выступает с лета 2023-го года. За трансфер молодого вингера "армейцы" заплатили узбекскому "Пахтакору" 500 тысяч евро. На данный момент в активе Файзуллаева 2+9 по системе гол+пас в 18-ти матчах в составе ЦСКА. Ранее футбольный агент Антон Смирнов сообщил об интересе к Файзуллаеву со стороны мюнхенской "Баварии".
Источник: "РБ Спорт"
Ирисметов: Россия для Файзуллаева трамплин. Уже летом он может пойти на повышение
Экс-форвард "Спартака" Жафар Ирисметов оценил выступления вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в составе сборной Узбекистана на Кубке Азии.
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