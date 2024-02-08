"Джикии остается только ждать, когда Абаскаля уволят. А Абаскаля после этой весны, если он сам не уйдет, однозначно уберут с поста главного тренера", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством клуб стал бронзовым призером чемпионата-2022/2023. В текущем сезоне "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров и отстают от "Краснодара" на восемь очков. Агент Георгия Джикии заявил, что его клиент не продлит контракт, если в команде останется испанский специалист.
Радимов: Абаскаля после этой весны, если он сам не уйдет, однозначно уволят
Фото: ФК "Зенит"