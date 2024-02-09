"Бока Хуниорс" планирует выручить с продажи опорного полузащитника Эсекьеля Фернандеса 15-17 миллионов евро. Как сообщает источник, аргентинский клуб отклонит любое предложение, которое не будет соответствовать указанной выше сумме.
Ранее стало известно, что 21-летний опорник "Боки Хуниорс" Эсекьель Фернандес попал в шорт-лист московского "Спартака" для усиления средней линии команды. Прямо сейчас футболист находится в расположении сборной Аргентины до 23-х лет, в составе которой на его счету 7 матчей с декабря прошлого года.
Контракт молодого аргентинца с его нынешним клубом действителен до 31-го декабря 2025-го года, а его трансферная стоимость по оценке transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
Источник: "Евро-Футбол"
Источник: "Бока Хуниорс" не отпустит Фернандеса в "Спартак" дешевле 15-17 млн евро
Стало известно, какая сумма потребуется московскому "Спартаку" для подписания полузащитника молодежной сборной Аргентины Эсекьеля Фернандеса.
Фото: Imago