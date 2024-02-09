"Трансферная кампания на вход не закончена. У нас идут переговоры по двум игрокам. Мы не ставим цель закончить эти переговоры именно зимой, но если всё срастется, трансферы могут произойти и зимой", - приводит слова Гусейнова "Матч ТВ".
В зимнее трансферное окно клуб подписал нескольких новичков: полузащитника Царукяна из "Алании" за 100 тысяч евро, голкипера Лукьянова из "Форте" за 20 тысяч евро, центрального защитника из "Торпедо Жодино" свободным агентом, а также арендовал Марадишвили из "Локомотива" и Ермакова из ЦСКА. После 18-ти сыгранных туров волжане занимают девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 24 очка.
Гендир "Пари НН": трансферная кампания на вход не закончена, у нас идут переговоры по двум игрокам
Генеральный директор "Пари НН" Давид-Мелик Гусейнов сообщил, что клуб может подписать еще двух игроков.
Фото: ФК "Пари НН"