Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
1 - 2 1 2
СочиЗавершен
Сантос
2 - 2 (П 4 - 3) 2 243
Аль-ДухаильЗавершен
Рубин
1 - 2 1 2
Санкт-ПёльтенЗавершен
Зенит
2 - 4 2 4
Аль-РайянЗавершен
Шабаб Аль-Ахли
0 - 5 0 5
СпартакЗавершен

Гендир "Пари НН": трансферная кампания на вход не закончена, у нас идут переговоры по двум игрокам

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Пари НН" Давид-Мелик Гусейнов сообщил, что клуб может подписать еще двух игроков.
Фото: ФК "Пари НН"
"Трансферная кампания на вход не закончена. У нас идут переговоры по двум игрокам. Мы не ставим цель закончить эти переговоры именно зимой, но если всё срастется, трансферы могут произойти и зимой", - приводит слова Гусейнова "Матч ТВ".

В зимнее трансферное окно клуб подписал нескольких новичков: полузащитника Царукяна из "Алании" за 100 тысяч евро, голкипера Лукьянова из "Форте" за 20 тысяч евро, центрального защитника из "Торпедо Жодино" свободным агентом, а также арендовал Марадишвили из "Локомотива" и Ермакова из ЦСКА. После 18-ти сыгранных туров волжане занимают девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 24 очка.

Нижний Новгород Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится