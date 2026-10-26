Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
19:30
Спартак КостромаНе начат

В ЦСКА высказались о контактах с "Бешикташем" по Кисляку

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об общении с представителями "Бешикташа" насчет перехода Матвея Кисляка.
Фото: ФК ЦСКА
Роман Бабаев сообщил, что в последний раз клуб общался с "Бешикташем" летом.

"Летом мы общались с "Бешикташем" насчет Кисляка. Но больше никаких контактов с турецким клубом не было.
Никаких договоренностей о встрече с представителем клуба осенью нет", - сказал Бабаев "Спорт-Экспрессу".

Матвей Кисляк является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 15 матчей и отдал 3 результативные передачи. Соглашение игрока с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Бешикташ" серьезно заинтересован в футболисте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится