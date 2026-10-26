В ЦСКА высказались о контактах с "Бешикташем" по Кисляку

"Летом мы общались с "Бешикташем" насчет Кисляка. Но больше никаких контактов с турецким клубом не было.Никаких договоренностей о встрече с представителем клуба осенью нет", - сказал Бабаев "Спорт-Экспрессу".
Матвей Кисляк является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 15 матчей и отдал 3 результативные передачи. Соглашение игрока с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Бешикташ" серьезно заинтересован в футболисте.