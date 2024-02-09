- Какое место должен занять клуб, чтобы Абаскаль остался в "Спартаке" по итогам сезона?
- Это будет зависеть от совокупности факторов. Но задача у "Спартака" на этот сезон стоит попадание в двойку.
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством клуб стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2022/2023. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Зенита", который располагается на втором месте, на шесть очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с петербургским клубом в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: Sport24
Генеральный директор "Спартака" Малышев: задача у "Спартака" на этот сезон стоит попадание в двойку
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о задачах клуба на текущий сезон.
Фото: "Матч ТВ"