По информации источника, стороны решают, будет это аренда или же футболист сразу покинет "Локомотив". На данный момент игрок находится на сборах в Турции со второй командой "железнодорожников".
В текущем сезоне Куликов провел за "Локомотив" 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона. "Родина" занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 28 очков. Команда Михаила Галактионова располагается на четвертой строчке с отставанием от "Краснодара" в семь очков.
Источник: Metaratings
Куликов может перейти из "Локомотива" в "Родину"
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов может перейти в "Родину".
Фото: ФК "Локомотив"