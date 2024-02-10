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Агент Магкеева: на данный момент мы не ведем переговоры с "Локомотивом" о новом контракте

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Локомотива" Станислава Магкеева, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"На данный момент мы не ведем переговоры с "Локомотивом" о новом контракте Станислава Магкеева. Сейчас важно, чтобы защитник набрал оптимальную физическую форму и пробивался в стартовый состав. Это сейчас главная задача", - цитирует Клюева "СЭ".

В конце сезона-2022/2023 Магкеев получил разрыв крестообразной связки колена. Игрок пропустил первую часть текущего сезона и вернулся к тренировкам в общей группе лишь на зимних сборах. На счету 24-летнего полузащитника 79 матчей в составе "Локомотива". Интернет-портал Transfermarkt оценивает Станислава в 2 миллиона евро, контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров подопечные Михаила Галактионова занимают четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков.

Магкеев Локомотив
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