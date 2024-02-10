- Объединённый чемпионат России и Белоруссии - неплохая идея. Особенно в эпоху отстранений. Но я не хочу загадывать, я всё-таки футболист. Пусть этим занимаются чиновники. На мой взгляд, сейчас более реальными были бы какие-то частные межклубные соревнования, - передаёт слова Глеба RT.
Ранее идею интеграции белорусских клубов в российские профессиональные лиги в игровых видах спорта высказал министр спорта России Олег Матыцин, который дал поручение руководителям лиг рассмотреть такую возможность.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА.
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Александр Глеб: объединённый чемпионат России и Белоруссии - неплохая идея, особенно в эпоху отстранений
Белорусский экс-полузащитник лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб оценил идею объединения национальных чемпионатов России и Белоруссии.
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