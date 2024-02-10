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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
18:00
БорнмутНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрайтонНе начат
Лутон Таун
18:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Ливерпуль
18:00
БернлиНе начат
Ноттингем Форест
20:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
1 - 1 1 1
Вильярреал2 тайм
Реал Сосьедад
18:15
ОсасунаНе начат
Реал Мадрид
20:30
ЖиронаНе начат
Лас-Пальмас
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
0 - 1 0 1
Лацио1 тайм
Рома
20:00
ИнтерНе начат
Сассуоло
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
0 - 0 0 0
Дармштадт1 тайм
Унион
0 - 0 0 0
Вольфсбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Бохум1 тайм
Вердер
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
РБ Лейпциг1 тайм
Байер
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:00
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
1 - 1 1 1
Арсенал Тула2 тайм
Факел
1 - 1 1 1
Ордабасы1 тайм

Александр Глеб: объединённый чемпионат России и Белоруссии - неплохая идея, особенно в эпоху отстранений

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Белорусский экс-полузащитник лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб оценил идею объединения национальных чемпионатов России и Белоруссии.
Фото: Getty Images
- Объединённый чемпионат России и Белоруссии - неплохая идея. Особенно в эпоху отстранений. Но я не хочу загадывать, я всё-таки футболист. Пусть этим занимаются чиновники. На мой взгляд, сейчас более реальными были бы какие-то частные межклубные соревнования, - передаёт слова Глеба RT.

Ранее идею интеграции белорусских клубов в российские профессиональные лиги в игровых видах спорта высказал министр спорта России Олег Матыцин, который дал поручение руководителям лиг рассмотреть такую возможность.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА.

Личка: ни одна белорусская команда не смогла бы усилить РПЛ

Вратарь "Динамо" - о включении белорусских клубов в РПЛ: БАТЭ не смог бы конкурировать

РПЛ Глеб
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