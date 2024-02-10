– Думаю, все клубы чемпионата России стремятся к той планке, которую держит “Зенит”. Все хотят таких же результатов, хотят быть как они. Пять раз подряд стать чемпионами России — это большое достижение, им можно только поаплодировать.
Отметим, что в 2018 году главным тренером петербургского “Зенита” стал Сергей Семак. С тех пор сине-бело-голубые неизменно побеждают в чемпионате России. Они выиграли уже пять титулов подряд.
В нынешнем сезоне петербургский “Зенит” успел провести 18 матчей в Российской Премьер-Лиге. Сейчас команда Семака с 36 очками идет на второй строчке в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
Чорлука: все в РПЛ хотят быть как “Зенит”
Экс-защитник московского “Локомотива” Ведран Чорлука высказался о гегемонии петербургского “Зенита” в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"