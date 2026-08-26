По информации источника, московский "Локомотив" хочет арендовать Андрея Мостового у "Зенита".
Сообщается, что основной проблемой является высокая зарплата вингера. На данный момент футболист зарабатывает 19 миллионов рублей в месяц, тогда как "железнодорожники" готовы платить почти в два раза меньше - 10 миллионов.
Отмечается, что в случае перехода, петербуржцам придется взять на себя 45 процентов зарплаты игрока или Мостовому отказываться от части денег. Стороны уже обсуждают эти моменты.
В нынешнем сезоне 28-летний Мостовой провел на поле всего 6 минут в чемпионате, 59 минут в Кубке и 15 - в Суперкубке России, в которых не отличился результативными действиями.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
"Локомотив" хочет арендовать игрока "Зенита" - источник
Москвичи заинтересованы в вингере сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"