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Metaratings: "Спартак" не будет усиливать вратарскую позицию зимой, но скауты смотрят игроков на эту позицию

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Московский "Спартак" не будет приобретать голкипера в зимнее трансферное окно, однако поиск подходящих вариантов продолжается.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, в зимнее трансферное окно московский "Спартак" не будет приобретать еще одного голкипера, однако скауты продолжают просматривать игроков на эту позицию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб может приобрести Агкацева из "Краснодара".

На данный момент в составе "Спартака" числятся три голкипера: Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов. В текущем сезоне Селихов провел семь матчей, пропустил 8 мячей и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Максименко сыграл в 16-ти матчах, пустил в сетку ворот 19 голов и 5 раз сохранил ворота "сухими". На счету Свинова 10 пропущенных мячей в трех встречах. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.

Источник: Metaratings

Спартак Российские трансферы
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