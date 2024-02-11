- Не лучше быть лидером в условном "Локомотиве", чем сидеть в "Спартаке"? Это только Джикия скажет. Может, он думает: сейчас у Абаскаля что-то не получится, его уберут, и я буду на своём месте, буду играть. Чем уйду и больше никогда в "Спартак" не попаду, а я люблю "Спартак". Он реально красно-белый, – цитирует Шикунова Metaratings.ru.
Ранее агент центрального защитника и капитана "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинёв заявил, что футболисту не будет предложен новый контракт с красно-белыми, пока их возглавляет 34-летний испанский главный тренер Гильермо Абаскаль. Нынешнее соглашение Джикии истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне 30-летний центрбек утратил место в основном составе московского клуба, сыграв в 9 матчах во всех турнирах без результативных действий.
Шикунов: не понимаю сейчас цели и задачи "Спартака". То, что Джикии резко не стало - это странно
Шикунов - о невозможности продления контракта Джикии: Абаскаль - наёмный работник, как и все в "Спартаке"
Шикунов: может, Джикия думает, что сейчас Абаскаля уберут - и он будет на своём месте в "Спартаке"
Экс-спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов ответил на вопрос о желательности перехода центрального защитника красно-белых Георгия Джикии в другой клуб.
Фото: РПЛ