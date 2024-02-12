"Скажем так, Угальде не удивил, но и не расстроил. Он забил красивый гол, но в матче с более серьезным соперником , конечно, вряд ли ему так спокойно дадут все так спокойно сделать. Такие голы обычно забиваются в выставочных играх, когда нет особо скоростей, сопротивления, в ветеранском футболе, например, таких много забивают. Но вообще видно, что парень с хорошими качествами, посмотрим, что дальше будет", - сказал Кечинов.
Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте". Сумма трансфера коста-риканского нападающего составила 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона "Твенте" может заработать в случае активации бонусов за дополнительные достижения. Этот переход стал самым дорогим в России в текущее трансферное окно.
Первый свой гол в "красно-белой" футболке Манфред Угальде забил в ворота "Шабаба Аль-Ахли" в товарищеской встрече в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Этот мяч помог "Спартаку" одержать разгромную победу со счетом 5:0. Всего в первой половине сезона на счету Угальде 7+6 по системе гол+пас в 18-ти матчах Эредивизии.
Источник: "РБ Спорт"
Кечинов - о первом голе Угальде за "Спартак": такие обычно забиваются в ветеранских играх
Ветеран "Спартака" Валерий Кечинов оценил игру новичка московского "Спартака" Манфреда Угальде на предсезонном турнире.
Фото: официальный сайт "Спартака"