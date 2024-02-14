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Булыкин – о лучших игроках нынешнего сезона РПЛ: отмечу нападающего "Зенита" Кассьерру

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Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о лучшем футболисте первой половины текущего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно лучших футболистов первой половины нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

По словам Булыкина, полный список лучших игроков текущего чемпионата России будет справедливо озвучивать по окончанию турнира, а не в его середине.

«Я смотрю всех нападающих и бомбардиров, когда футболист забивает много голов, то обращаешь на него внимание. Наверное, отмечу нападающего «Зенита» Матео Кассьерру», - передает слова Булыкина ТАСС.

Булыкин Зенит Кассьерра
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