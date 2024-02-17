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Лантратов – о переходе в "Локомотив": я провел три дня под дверью офиса клуба

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Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов поделился информацией о своем трансфере в состав московского коллектива.
Фото: Sport24
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал о процессе своего перехода в состав московского клуба. По словам футболиста, все прошло не так гладко, как он рассчитывал.

Сперва, по словам Ильи, он сообщил президенту «Химок», за которые он выступал, Спартаку Гогниеву, что хочет покинуть команду. С позволения руководства, как сообщает Лантратов, начались переговоры с «Локомотивом».

«Мы быстро обо всем договорились — оставалось только решить вопрос с «Химками». Перед Новым годом я провел три дня под дверью в офисе клуба и договаривался, чтобы меня отпустили», - передает слова Лантратова Sport24.

Лантратов Локомотив Химки Российские трансферы
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