"Мы ничего не знаем о возможном переходе защитника. В клуб не поступало официального предложения ЦСКА по Жорже Фернандешу", - цитирует Матиаса "СЭ".
В текущем сезоне Фернандеш провел за португальский клуб 27 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 1,8 миллионов евро. Ранее агент игрока заявил, что его клиент с вероятностью в 70 процентов присоединится к ЦСКА. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на десять очков.
Спортивный директор "Витории Гимарайнш": в клуб не поступало официального предложения ЦСКА по Фернандешу
Спортивный директор "Витории Гимарайнш" Рожерио Матиас высказался о возможном переходе Фернандеша в ЦСКА.
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