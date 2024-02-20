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"Урал" начал переговоры с Гончаренко о новом контракте

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб приступил к переговорам о новом контракте с главным тренером Виктором Гончаренко.
Фото: Global Look Press
"Приступили ли мы к разговору о новом контракте? Уже приступили, больше ничего не скажу", - приводит слова Иванова "СЭ".

Виктор Гончаренко возглавляет "Урал" с лета 2022 года. Нынешнее трудовое соглашение 46-летнего белорусского специалиста с екатеринбургским клубом истекает летом этого года.

По итогам осенней части текущего сезона "Урал" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Гончаренко набрали 19 очков в 18 сыгранных матчах.

Гончаренко Урал Иванов Г
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