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В "Оренбурге" рассчитывают подписать Горбани до конца недели

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, когда клуб подпишет игрока "Сепахана" Мохаммада Горбани.
Фото: Getty Images
- Мы близки к подписанию Горбани. Надеемся подписать с футболистом контракт до 22 февраля. В случае успешного подписания, игрок прибудет в расположение клуба после 23 февраля. Иранец прилетит и будет готовиться с командой к первым турам в Оренбурге.

Мохаммад Горбани, играющий на позиции опорного полузащитника, перебрался в "Сепахан" в августе 2022 года. Его действующий контракт и иранским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. В этом сезоне 22-летний хавбек принял участие в 20 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним голевым ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро

Источник: Sport24

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