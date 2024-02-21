"Он чем-то похож на Левандовского. Хотя это все-таки немного разные футболисты по стилю игры, но они оба много забивают. Не знаю, тяжело какого-то еще игрока вспомнить", - цитирует Сако "РБ Спорт".
Умар Сако перешел в "Ростов" из "Арды" в аренду в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне центральный защитник провел за болгарский клуб 20 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 600 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 10-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко. После зимней паузы южане сыграют с "Крыльями Советов" в рамках 19-го тура РПЛ.
Новичок "Ростова" Сако - о Комличнеко: он чем-то похож на Левандовского
Новичок "Ростова" Умар Сако сравнил Николая Комличенко с Робертом Левандовски.
Фото: ФК "Ростов"