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Президент "Урала" Иванов: в зимнее трансферное окно усилили не все позиции, которые хотели

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о зимнем трансферном окне клуба.
Фото: ФК "Урал"
"Пока не скажу кого, но кого-то мы ещё можем сегодня заявить. В зимнее трансферное окно усилили не все позиции, которые хотели. Хотели нападающего, но не получилось", - цитирует Иванова "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно к "Уралу" присоединились: Концевой из "БАТЭ" за 125 тысяч евро и Бочеров из этого же клуба в качестве свободного агента. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров екатеринбургский клуб занимает 12-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. После зимней паузы подопечные Виктора Гончаренко сыграют с "Ахматом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Урал Иванов
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