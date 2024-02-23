- У нас пока ничего такого не было. Хотя я считаю, что это очень полезно, чтобы приехали и рассказали. Чтобы ребята знали, как трактуются моменты. В основном все негативные моменты связаны с разной трактовкой. Если бы они приехали и всем рассказали - меньше было бы нареканий. Чтобы было понятно, что вот за эту руку дают пенальти, а за эту не дают. Раньше даже в середине сезона начальник и капитан команды ездили, встречались, разговаривали. Нет ли сейчас договорённостей? К нам никто не обращался. Мы бы с удовольствием, - передаёт слова Иванова Metaratings.ru.
Екатеринбургский "Урал" по итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги занимает 12 место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 18 сыгранных матчах.
Ранее генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что его клуб планирует провести встречу с представителями судейского корпуса в марте 2024 года.
В "Пари НН" рассказали о планируемой встрече с судьями в марте 2024 года
Президент "Урала" Иванов: было бы полезно, чтобы судьи приехали и рассказали, как трактуются моменты
Президент "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о том, планирует ли его клуб провести встречу с представителями судейского корпуса.
Фото: ФК "Урал"