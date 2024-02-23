«Локомотив» и «Пари Нижний Новгород» не пришли к договоренности о трансфере защитника «железнодорожников» Станислава Магкеева. Как сообщает источник, нижегородский клуб обратился с предложением о приобретении футболиста, однако главный тренер «красно-зеленых» Михаил Галактионов заблокировал трансфер.
В нынешнем сезоне Магкеев не появлялся на поле в футболке «Локомотива» из-за травмы. Всего за свою карьеру в составе «железнодорожников» Станислав провел 79 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет 2 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат».
"Чемпионат": "Локомотив" не стал продавать Магкеева в "Пари НН"
«Локомотив» и «Пари Нижний Новгород» не смогли договориться о трансфере футболиста Станислава Магкеева.
Фото: Sport24