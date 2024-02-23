- К сожалению, Никита Хайкин не до конца восстановился из-за травмы. Надеюсь, в ближайших матчах мы увидим его на поле. Если говорить о кандидатах в сборную России, то собираюсь связаться с Юрой Лодыгиным, который наконец-то начал играть. Надеюсь, он продолжит дальше играть и сейчас является кандидатом на вызов в сборную России, - цитирует Кафанова Metaratings.ru.
В конце марта 2024 года сборная России проведёт два домашних товарищеских матча с соперниками из Европы и Южной Америки. 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют на московском стадионе "ВТБ Арена", который является домашним для столичного "Динамо", с национальной командой Сербии. 25 марта на этой же арене сборная России встретится в товарищеской игре со сборной Парагвая.
Кафанов - о вратарях-кандидатах в сборную России: Хайкин не восстановился от травмы. Собираюсь связаться с Лодыгиным
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о возможных кандидатах в национальную команду на мартовский сбор с матчами против Сербии и Парагвая.
Фото: "Спорт-Экспресс"