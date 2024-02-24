"Я оцениваю трансферную кампанию "Краснодара" с положительной точки зрения. Они купили игроков, которые их усилят. У них своя обойма высокого уровня. Лишние люди могут только помешать в достижении чемпионства. Правильное решение в том, что ни в коем случае не нужны лишние люди, которые могли бы нарушить общий баланс команды", - цитирует Семина "СЭ".
В зимнее трансферное окно "Краснодар" приобрел: полузащитника Кевина Кастаньо из "Крус Асуль" за 7,3 миллионов евро и вингера Виктора Са из "Ботафого" за 1,5 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата России и опережают петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в шесть очков. После зимней паузы команда Владимира Ивича сыграет с казанским "Рубином" в рамках 19-го тура РПЛ.
Семин - о "Краснодаре": у них своя обойма высокого уровня, лишние люди могут только помешать в достижении чемпионства
Российский специалист Юрий Семин высказался о трансферной политике "Краснодара".
Фото: ФК "Локомотив"