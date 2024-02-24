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Экс-игрок "Динамо" Дьяков: не вижу смысла "Зениту" тратить такие деньги, когда нет еврокубков

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Бывший игрок московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался о трансферной политике "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"В "Зените" хорошие финансовые возможности. Они почувствовали, что что-то идёт не так, нет запаса, который был годами ранее. Вот они и решили приобрести иностранцев. Не вижу смысла "Зениту" тратить такие деньги, когда нет еврокубков. Но у них есть деньги и возможности. "Зениту" хочется тратить деньги, что он и делает", - цитирует Дьякова "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно петербургский клуб потратил на трансферы 29,85 миллионов евро. К команде присоединились: нападающий Артур из "Палмейраса", вингер Педро из "Коринтианса", центральный защитник Нино из "Флуминенсе" и полузащитник Ильзат Ахметов из "Краснодара". Напомним, что после 18-ти сыгранных туров петербургский клуб отстает от "Краснодара" в турнирной таблице российского чемпионата на два очка. После зимней паузы команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.

Дьяков Динамо Зенит
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