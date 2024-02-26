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Президент "Урала" - об итогах трансферного окна: будем играть теми, кого взяли

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о результата зимнего трансферного окна 2024 года для своей команды.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Конечно, есть определенные недоработки. Взяли не всех, кого хотели. Будем играть теми, кого взяли. Тренерский штаб доволен, будем работать, - передаёт слова Иванова Matchtv.ru.

По итогам зимнего трансферного окна 2024 года состав екатеринбургского "Урала" пополнили 24-летний левый вингер Артём Концевой, купленный за 125 тысяч евро у белорусского БАТЭ, а также два свободных агента - 35-летний экс-вингер "Ростова" Алексей Ионов и 23-летний опорный хавбек БАТЭ Валерий Бочеров.

"Урал" набрал 19 очков в 18 матчах РПЛ и занимает 12 место в турнирной таблице, опережая на 2 очка зону стыковых матчей.

Урал Иванов Г Российские трансферы
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