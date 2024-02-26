Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
23:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
20:30
ТориноНе начат
Фиорентина
22:45
ЛациоНе начат

Мажич - об эксперименте РФС: возможно, арбитры будут немного напуганы, но не думаю, что для них это слишком сложно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал нововведение по объявлению судьями своих решений после работы ВАР.
Фото: Getty Images
- Люди, которые сидят перед телевизорами, видят повторы. Они понимают, почему арбитр сделал так или иначе, а люди на стадионе не имеют возможности посмотреть эпизод заново. Надеюсь, нам удастся начать использовать эту систему с первых туров после возобновления чемпионата. Правда, не знаю, сколько арен будет задействовано. Возможно, арбитры будут немного напуганы, но я не думаю, что для них это будет слишком сложно, - сказал Мажич в эфире телеканала "Матч ТВ".

Ранее стало официально известно, что весной 2024 года главные судьи матчей Российской премьер-лиги и Кубка России будут объявлять по громкой связи для зрителей на стадионе свои решения после вмешательства в игру ВАР. Это нововведения появится в результате участия РФС в эксперименте, проводимом международными организациями ФИФА и ИФАБ.

Согласно сообщению официального сайта РФС, арбитры будут озвучивать решения после собственных видеопросмотров спорных эпизодов, а также после подтверждения ВАР положения "вне игры" или точного места нарушения правил.

"У людей паника реальная". Экс-арбитр Федотов - об эксперименте РФС с объявлением судьями решений после просмотра ВАР

РФС РПЛ Кубок России ВАР Мажич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится