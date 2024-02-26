Мажич - об эксперименте РФС: возможно, арбитры будут немного напуганы, но не думаю, что для них это слишком сложно

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал нововведение по объявлению судьями своих решений после работы ВАР.

Фото: Getty Images

- Люди, которые сидят перед телевизорами, видят повторы. Они понимают, почему арбитр сделал так или иначе, а люди на стадионе не имеют возможности посмотреть эпизод заново. Надеюсь, нам удастся начать использовать эту систему с первых туров после возобновления чемпионата. Правда, не знаю, сколько арен будет задействовано. Возможно, арбитры будут немного напуганы, но я не думаю, что для них это будет слишком сложно, - сказал Мажич в эфире телеканала "Матч ТВ".Ранее стало официально известно, что весной 2024 года главные судьи матчей Российской премьер-лиги и Кубка России будут объявлять по громкой связи для зрителей на стадионе свои решения после вмешательства в игру ВАР. Это нововведения появится в результате участия РФС в эксперименте, проводимом международными организациями ФИФА и ИФАБ.Согласно сообщению официального сайта РФС, арбитры будут озвучивать решения после собственных видеопросмотров спорных эпизодов, а также после подтверждения ВАР положения "вне игры" или точного места нарушения правил.