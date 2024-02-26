- Опять эксперименты какие-то. Можно было и лета дождаться. Опять же, смотря, какая работа была проведена на сборах? Готовы ли они к этому? Не сами руководители, а арбитры. Готовы арбитры к этому или нет? Там у людей паника реальная, - передаёт слова Федотова Metaratings.ru.
Ранее было официально объявлено об участии РФС в эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) по объявлению арбитрами решений после вмешательства ВАР. Весной 2024 года в матчах РПЛ и Кубка России главные рефери будут объявлять на стадион и для телетрансляции по громкой связи свои решения после личных видеопросмотров, а также итоги фиксации видеоарбитрами положения "вне игры" и точного места нарушения правил.
Как сообщил президент РФС Александр Дюков, в первых весенних турах чемпионата судьи будут объявлять решения в нескольких матчах, в дальнейшем эта практика распространится на весь тур.
Официально: арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять по стадиону решения после вмешательства ВАР
Президент РФС Дюков: в первых весенних турах объявлять решения ВАР будут на нескольких матчах тура
Экс-рефери Лапочкин - об эксперименте с объявлением решений ВАР: ничего не поменяется, ничего интересного не будет
"У людей паника реальная". Экс-арбитр Федотов - об эксперименте РФС с объявлением судьями решений после просмотра ВАР
Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал нововведение РФС с объявлением арбитрами по громкой связи своих решений после вмешательства ВАР.
Фото: РФС