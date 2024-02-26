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Шмаров: "Спартак" должен дать бой "Зениту" за счет характера и индивидуальных качеств

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Экс-футболист "Спартака" Валерий Шмаров рассказал, за счет чего, по его мнению "красно-белые" могут навязать конкуренцию действующему чемпиону России "Зениту".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Спартак" ждёт поражение в Петербурге? Я как спартач, конечно, не согласен. "Спартак" должен дать бой обязательно. Абаскаль может что-то придумать, но играть-то будут всё равно футболисты. Так что за счёт индивидуальных качеств. Если проявят характер, не будут выключаться из моментов, то смогут достойно провести игру", - заявил Шмаров.

Московский "Спартак" встретится с "Зенитом" в Санкт-петербурге в рамках 19-го тура чемпионата России. Этот матч станет первой официальной игрой для обеих команд в 2024-м году и откроет для них весеннюю часть РПЛ.

В турнирной таблице команды разделяют 6 очков. "Спартак" с 30-ю очками в 18-ти сыгранных матчах занимает 5-ю строчку. "Зенит", набравший 36 очков идет на 2-м месте с отставанием в 2 очка от лидирующего "Краснодара".

Источник: "Спорт день за днем"

Шмаров Спартак Зенит
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