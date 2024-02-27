"Мне приятно находиться в ЦСКА, у нас классная атмосфера. Каждую неделю что-то пишут: то меня продлевают, то — нет. Отношусь к этому с пониманием: всё, что связано с фамилией Заболотный, даёт рейтинг СМИ", - цитирует Заболотного "СЭ".
В текущем сезоне Заболотный провел за ЦСКА 25 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего форварда в один миллион евро. Контракт нападающего с клубом истекает по окончании текущего сезона. Антон присоединился к "армейцам" летом 2021 года. Напомним, после 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Заболотный: всё, что связано с моей фамилией, даёт рейтинг СМИ
Форвард ЦСКА Антон Заболотный высказался о своем истекающем контракте.
Фото: ПФК ЦСКА