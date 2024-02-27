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Агент - о будущем Гбамбле в "Ахмате": пока рано что-то говорить

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Агент вингера "Ахмата" Нене Гбамбле Дмитрий Селюк прокомментировал будущее своего клиента в грозненском клубе.
Фото: ФК "Ахмат"
"Пока рано что-либо говорить. Сейчас он на сборах в "Ахмате", тренируется вместе с командой. Приехал совсем недавно, поэтому пока без конкретики", - приводит слова агента "Евро-Футбол.Ру"

21-летний Нене Гбамбле, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, выступает за "Ахмат" с января 2023 года. Контакт ивуарийца с грозненским клубом рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне из-за травмы колена вингера провел на поле всего 209 минут в 9 матчах и отдал один голевой ассист.

Гбамбле Ахмат Селюк
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