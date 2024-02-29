Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о новичке команды Манфреде Угальде. По словам Титова, сейчас не следует делать предположений, все покажет статистика игрока. При этом Титов отметил, что считает Угальде мастеровитым и очень интересным футболистом, мастерство которого проявляется с первым касанием мяча.
«Надеюсь, что он станет для «Спартака» тем Промесом, которого мы помним и который сегодня достойно защищает цвета клуба. По тем матчам, которые я видел отрывки, видно, что Угальде — мастер своего дела, антипод Соболева», - передает слова Титов Metaratings.
Титов – о новичке "Спартака" Угальде: мастер своего дела, антипод Соболева
Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о новоиспеченном нападающем «красно-белых» Манфреде Угальде.
Фото: Sport24