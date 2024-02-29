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Медведев отреагировал на слова форварда "Краснодара" Кордобы об особом отношении к "Зениту"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на критические слова нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в адрес сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
- Кордоба сказал, что запрещено говорить о "Зените"? В конце сезона поговорим, - передаёт слова Медведева "Чемпионат".

Ранее колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба заявил, что "Зенит" в Российской премьер-лиге находится на особом счету, при этом ему нельзя говорить об этом детально, чтобы не получить дополнительную дисквалификацию.

"Краснодар" по итогам осенней части сезона занимает в турнирной таблице РПЛ первое место, набрав 38 очков в 18 матчах. Ближайшим соперником чёрно-зелёных является действующий чемпион "Зенит", отстающий на 2 очка. Сине-бело-голубые неизменно становились победителями пяти последних чемпионатов России.

Кордоба: думаю, что "Зенит" в РПЛ на особом счету

Зенит Краснодар Кордоба Медведев
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