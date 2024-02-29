Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался об уровне футбола в чемпионатах России и Аргентины. По словам Карраскаля, чемпионат Аргентины сильный и там часто можно увидеть жесткую борьбу. При этом полузащитник добавил, что в России чемпионат тоже нельзя назвать слабым, в нем принимают участие множество игроков сборных своих стран.
«Может быть, в России как?то спокойнее, в Аргентине больше контактов, но нельзя сказать, что там сильнее или слабее. Немножко разный стиль, а уровень примерно одинаковый», - передает слова Карраскаля «РБ Спорт».
Карраскаль: уровень чемпионатов Аргентины и России примерно одинаковый
Хавбек «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением об уровне чемпионатов России и Аргентины.
Фото: "Матч ТВ"