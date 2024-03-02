- Это потеря очков. Мы создавали моменты. Изначально готовились к тому, что соперник будет плотно обороняться. Нам недоставало последнего удара. Самоотверженная игра "Оренбурга" долго не позволяла нам открыть счет. После гола мы уверенно доигрывали матч, но вновь залетела какая-то сумасшедшая по точности "закидушка". Это футбол, это надо пережить. Таких моментов очень много у ЦСКА в сезоне.
В субботу, 2 марта, состоялась игра 19-го тура российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА на своем поле принимал "Оренбург". Матч прошел в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился вничью со счетом 1:1. Новичок "армейцев" Тамерлан Мусаев отметился забитым мячом на 81-й минуте, в составе гостей автором забитого мяча в компенсированное к основному времени встречи время стал защитник Матиас Перес.
Команда Владимира Федотова набрала 29 очков и занимает на данный момент 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующим соперником "красно-синих" в чемпионате России станут самарские "Крылья Советов".
Источник: "Матч ТВ"
Федотов: ЦСКА уверенно доигрывал матч, но вновь залетела какая-то сумасшедшая по точности "закидушка"
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал упущенную победу в матче 19-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:1).
Фото: "Матч ТВ"