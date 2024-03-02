"Черников и Кордоба? Оба игрока очень важны для нас, без них действительно тяжело. Это наша реальность, наша жизнь. У нас есть молодые игроки, которым нужно давать шанс", - заявил Ивич.
"Краснодар" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 19-го тура чемпионата России. Игру из-за дисквалификации пропускали опорный полузащитник Александр Черников и форвард Джон Кордоба.
Ничья позволила "горожанам" набрать 39 очков. "Краснодар" продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице. Однако, "Зенит", в случае победы в домашнем матче над "Спартаком", может опередить "Краснодар" по дополнительным показателям.
Источник: "Матч ТВ"
Ивич: Черников и Кордоба очень важны для "Краснодара". Без них действительно тяжело
Наставник "Краснодара" Владимир Ивич высказался о нехватке лидеров команды в матче с "Рубином".
Фото: "Матч ТВ"