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АйнтрахтЗавершен
Дармштадт
0 - 6 0 6
АугсбургЗавершен
Унион
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
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РБ ЛейпцигЗавершен
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Ивич: Черников и Кордоба очень важны для "Краснодара". Без них действительно тяжело

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Наставник "Краснодара" Владимир Ивич высказался о нехватке лидеров команды в матче с "Рубином".
Фото: "Матч ТВ"
"Черников и Кордоба? Оба игрока очень важны для нас, без них действительно тяжело. Это наша реальность, наша жизнь. У нас есть молодые игроки, которым нужно давать шанс", - заявил Ивич.

"Краснодар" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 19-го тура чемпионата России. Игру из-за дисквалификации пропускали опорный полузащитник Александр Черников и форвард Джон Кордоба.

Ничья позволила "горожанам" набрать 39 очков. "Краснодар" продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице. Однако, "Зенит", в случае победы в домашнем матче над "Спартаком", может опередить "Краснодар" по дополнительным показателям.

Источник: "Матч ТВ"

Краснодар
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